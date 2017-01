INFO RTL - Un élève d'une école primaire a amené en classe une grenade datant de la Première Guerre mondiale.

Crédit : ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP Une cour d'école (illustration)

Ce jeudi 26 janvier, les élèves du groupe scolaire Robespierre à Bouligny (Meuse) ont été évacués en urgence à cause de la présence d'une grenade dans l'une des classes. Selon une information RTL. Les enfants de l’école élémentaire ont dû être mis à l’abris et confinés dans la matinée, alors que l’un deux venait de sortir de son cartable une grenade toujours active.



Aucune mauvaise intention du côté de l’élève. Il a simplement répondu à l’appel de son institutrice. Celle-ci a demandé aux enfants de rapporter des objets de famille datant de la première guerre mondiale, pour en faire une exposition. Hélas, l'objet s'est avéré potentiellement dangereux. À la mi-journée, l’évacuation était toujours en cours et les services de déminage se sont rendus sur place pour désactiver la grenade et mettre fin à tout risque d'accident.