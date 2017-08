publié le 27/08/2017 à 16:33

L'épisode caniculaire se poursuit dans l'hexagone. Si trois départements étaient concernés depuis vendredi par une vigilance orange canicule, ils sont désormais huit sous la surveillance de Météo France. Après le Rhône, la Loire et le Puy-de-Dôme, l'organisme météorologique a en effet placé l'Allier, la Saône-et-Loire, le Jura, le Tarn, le Tarn-et-Garonne en vigilance orange.



La masse d'air très chaud et parfois orageux, qui concerne le sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes donne lieu à de fortes températures depuis mercredi 23 août. Météo France évoque un "épisode très chaud, tardif et du même ordre que celui qui nous a touché l'année dernière à la même époque, mais un peu plus durable".

Cet épisode nécessite notamment une vigilance particulière pour les personnes fragiles ou exposées, selon le communiqué de Météo France ce dimanche 27 août alors que le phénomène devrait durer, au minimum jusqu'à mardi 29 août.



Météo France place 8 départements en vigilance "orange" canicule Crédit : Capture d'écran / Météo France