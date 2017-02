Météo France conseille aux usagers de rester vigilant pendant les déplacements et d'éviter d'emprunter le réseau autoroutier secondaire.

Prudence dans la moitié Sud. Météo France a placé sept départements en "vigilance orange", ce lundi 13 février. En cause, le risque de fortes pluies orageuses et de vent violent. Les départements concernés sont l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Tarn, et le Tarn-et-Garonne, qui étaient déjà surveillés par l'organisme météorologique. L'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales se rajoutent désormais à la liste.



Dans le sud du Tarn, les rafales pourraient atteindre les 120 à 130 km/h. Le vent ne devrait pas s'atténuer avant la fin de l'après-midi. Sur le littoral des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Hérault, le déferlement de fortes vagues pourrait même occasionner des submersions marines. Dans ces mêmes départements, le phénomène pluvio-orageux pourrait même s'aggraver durant la nuit du lundi 13 au mardi 14 février.



Face à ces conditions climatiques, Météo France conseille aux usagers de rester vigilant pendant leurs déplacements et, dans la mesure du possible, d'éviter d'emprunter le réseau routier secondaire. Pour le vent, l'organisme conseille de limiter les déplacements et de faire attention aux éventuelles chutes d'arbres ou d'objets. Les groupes électrogènes doivent être impérativement installés à l'extérieur des bâtiments.