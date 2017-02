Le temps de ce lundi 13 février sera marqué par une vigilance orange pour vent violent.

Le temps de ce lundi 13 février sera marqué par une vigilance orange pour vent violent dans l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, selon les prévisions de Météo-France. Cette vigilance est lancée jusqu'à 16 heures. Pendant la journée, le vent d'Autan soufflera fort sur les quatre départements placés en vigilance orange, avec des rafales de 100 à 110 km/h en plaine et allant jusqu'à 120 à 130 km/h sur le massif de la Montagne Noire. Un fort vent de sud-est, accompagné de pluies, soufflera aussi sur le Languedoc-Roussillon. Ces pluies, parfois modérées, arroseront cette région pendant la majeure partie de la journée de lundi.



De l'Aquitaine à la Bretagne, ainsi que sur la Corse, le temps sera très nuageux, avec des pluies faibles. Ces pluies deviendront plus continues au cours de la soirée et de la nuit suivante. Il neigera sur les Pyrénées à partir de 1.800 mètres d'altitude. Sur le reste de la moitié Sud, le temps sera sec mais plutôt nuageux. Ailleurs, le soleil fera de belles apparitions. Le vent d'est à sud-est soufflera jusqu'à 70 km/h sur la façade océanique. Il atteindra les 90 km/h sur les côtes varoises. De fortes rafales concerneront également les Pyrénées.

Côté températures, le matin, de petites gelées, entre 0 et -1 degré, se produiront dans l'Est. Les minimales iront de 1 à 6 degrés du Nord et du Nord-Ouest jusqu'au Centre et de 7 à 12 degrés ailleurs. L'après-midi, il fera 8 à 14 degrés au nord de la Loire et 12 à 18 degrés au sud.