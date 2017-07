Météo France place 5 départements en vigilance orange "orages"

publié le 06/07/2017 à 06:58

Cinq départements ont été placés, ce jeudi 6 juillet, en vigilance orange pour des risques d'orages. Les départements concernés sont l'Aisne, les Ardennes, la Marne, l'Oise et la Somme. De fortes précipitations ainsi que des rafales de vent sont attendues dans la journée sur ces territoires.



"Cet après-midi, essentiellement de la Picardie aux Ardennes et à la Marne, mais parfois aussi de façon moins organisée en bordure de cette zone, des orages d'été violents sont attendus. Ils devraient donner de la grêle et des rafales de vent pouvant ponctuellement dépasser les 100 km/h. Des précipitations intenses et brusques sont aussi à redouter, donnant entre 30 et 50 mm en peu de temps", selon les prévisionnistes de Météo France. Cet épisode orageux intervient alors que l'Hexagone connaît de fortes chaleurs depuis quelques jours.

Météo France demande aux habitants de redoubler de vigilance, en limitant leurs déplacements. Lors d'un épisode orageux, il est également conseiller d'éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. "À l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour vous protéger des effets de la foudre, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous", conclut l'Institut météorologique.

Cinq départements placés en vigilance orange par Météo France, le 6 juillet 2017 Crédit : Capture d'écran / Météo France