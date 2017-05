Météo France place 5 départements en vigilance orange aux orages

publié le 11/05/2017 à 06:47

La météo n'aura pas été clémente en ce mois de mai. Et certains habitants de la région Rhône-Alpes-Auvergne ne devraient pas dire le contraire ce jeudi 11 mai. Cinq départements ont été placés en vigilance orage aux orages par Météo France : le Rhône (69), l'Ain (01), la Haute-Savoie (74), la Savoie (73) et l'Isère (38).



L'organisme météorologique évoque un passage orageux "bref mais intense nécessitant une vigilance particulière en rapport avec le risque de fortes rafales associées". Ce phénomène devrait démarrer à partir de 16 heures ce jeudi 11 mai et s'achever dans la soirée, aux alentours de 20 heures.

Prudence donc dans cette région cet après-midi. Comme le rappelle Météo France, certaines précautions d'usage sont importantes comme ne pas s'abriter sous les arbres, éviter les sorties en forêt et en montagne, éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.

Météo France place 5 départements en vigilance orange jeudi 11 mars Crédit : Capture d'écran / Météo France