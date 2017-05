publié le 11/05/2017 à 05:55

Le temps de ce jeudi 11 mai sera pluvieux avec des orages sur une grande partie de la France, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, une perturbation pluvio-orageuse sera présente sur la façade océanique, entre la Loire-Atlantique et l'Aquitaine. Elle gagnera en cours de matinée tout le Sud-Ouest, le Massif-central, la Bretagne et la Basse-Normandie. Des pluies orageuses concerneront également le Languedoc-Roussillon et les Cévennes.



Le matin, le vent d'est à sud-est sera modéré à assez fort avec des rafales jusqu'à 70 km/h sur la Côte D'Azur et autour de 80/90 km/h en basse vallée du Rhône ainsi que dans le domaine de l'Autan. Ce temps pluvio-instable affectera l'intérieur de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Rhône-Alpes, de la Bourgogne, de la Franche-Comté ainsi que du Centre et de l’Île-de-France dans l'après-midi. Sur le nord et l'est du pays, le ciel sera menaçant avec des précipitations orageuses plus localisées.

À l'arrière de la perturbation, le temps deviendra changeant près de l'océan et dans le Sud-Ouest avec une alternance d'averses localement orageuses et d'éclaircies. Enfin, du sud de la Provence à la Corse, le ciel sera très nuageux mais le risque de pluie sera faible.

Les températures

Les températures minimales iront de 8 à 13 degrés, jusqu'à 14 à 15 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 15 à 18 degrés sur l'ouest du pays et 17 à 22 degrés ailleurs.