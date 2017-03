publié le 06/03/2017 à 07:11

Une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse fait son arrivée sur la France. Dix-neuf départements de l'ouest, du centre et de la Corse ont été placés en vigilance orange "vent violent" et "vagues-submersion" par météo France, lundi 6 mars. Les départements concernés par cette alerte sont : le Cantal, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Puy-de-Dôme, le Rhône, l'Allier, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, le Finistère, l'Ile-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.



Des pointes à 120/130km/h souffleront sur les côtes atlantiques, de la Bretagne au Poitou-Charentes, et près de 90 à 110km/h dans l'intérieur, jusqu'à la région Centre, le nord du Limousin et du Massif central et sur les hauteurs des Alpes en fin de journée, 80 à 100km/h sur le Sud-Ouest. Cette perturbation gagnera l'est du pays dans la journée. Ce phénomène météo devrait durer jusqu'au mardi 7 mars aux alentours de 10 heures.

Ces vents violents gagneront ensuite progressivement le Massif central avec des rafales souvent comprises entre 100 et 110 km/h, ponctuellement 120 km/h. En montagne, au niveau des stations d'altitudes, ces valeurs pourront être dépassées. À noter que les départements en vigilance jaune au nord immédiat de la zone en vigilance orange pourront connaître très ponctuellement des rafales voisines de 100 km/h. "Cette tempête occasionnera de fortes vagues sur le littoral atlantique d'une part (vigilance jaune vagues-submersion sur le littoral du Finistère et de la Vendée) et de la façade occidentale de la Corse d'autre part (en vigilance orange)", précise l'institut météorologique.

Bulletin de vigilance météo du lundi 6 mars 2017. Crédit : Météo France / Capture d'écran