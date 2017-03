publié le 06/03/2017 à 06:00

Le temps de ce lundi 6 mars sera à nouveau très agité avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation tempétueuse et pluvieuse sur une large moitié ouest du pays. Vingt-sept départements de la France ont été placés à partir de 10h00 en vigilance orange pour vents violents par Météo France. La fin de l'alerte est prévue pour 22h00. Cette perturbation fortement pluvieuse laissera place à un temps variable avec quelques éclaircies et averses à partir des régions atlantiques mais les vents d'ouest se renforceront nettement.



On atteindra alors des pointes à 120/130km/h sur les côtes atlantiques, de la Bretagne à Poitou-Charentes, et près de 90 à 110km/h dans l'intérieur, jusqu'à la région Centre, le nord du Limousin et du Massif central et sur les hauteurs des Alpes en fin de journée, 80 à 100km/h sur le Sud-Ouest. Cette perturbation gagnera l'est du pays dans la journée. Les cumuls de pluie seront assez conséquents, notamment près du relief avec de fortes chutes de neige au dessus de 1.000 à 1.200 mètres sur les Alpes du nord, dès 1.300 mètres puis 800 mètres le soir sur le Massif central, vers 800 mètres sur le Jura. Il neigera plus faiblement sur les Pyrénées vers 1.800 mètres puis 1.200 mètres en soirée.

Au nord de la Seine, malgré la couverture nuageuse, les pluies seront plus faibles et éparses. Les pluies affecteront aussi en matinée le Languedoc-Roussillon et l'ouest de la Provence. La côte d'Azur connaîtra un temps plus calme avec des éclaircies. Celles-ci gagneront l'ensemble de la côte méditerranéenne dans l'après-midi. Mais la tramontane se renforcera aussi fortement en soirée avec des rafales atteignant les 100/110km/h en plaine, 120 sur le relief. Ce vent violent s'étendra à tout le pourtour de la Méditerranée et la Corse dans la nuit.

Les températures

Au petit matin, on attend entre 3 et 9 degrés, jusqu'à 8 à 10 degrés en bord de mer. Les températures maximales oscilleront entre 8 et 13 degrés sur la moitié nord du pays, 3 à 9 degrés en Auvergne et 12 à 17 degrés sur la moitié sud, localement 18 en Corse ou sur les Pyrénées orientales.