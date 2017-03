Météo : 4.500 foyers privés d'électricité en Auvergne et dans les Alpes

et AFP

publié le 04/03/2017 à 19:09

En Auvergne et dans les départements alpins, près de 4.500 foyers ont été privés d'électricité le 4 mars au matin, après un épisode venteux qui a balayé la région. Plusieurs branches sont tombées sur les lignes, a indiqué le gestionnaire Enedis dans un communiqué.



Dans le détail, quelque "1.500 foyers étaient touchés dans le Cantal, 850 dans la Haute-Loire, 500 dans le Puy-de-Dôme, et 200 dans l'Allier", a précisé l'entreprise. Une centaine de techniciens a été dépêchée sur place afin de rétablir le service au plus vite, "d'ici la fin de journée". En milieu d'après-midi, la situation s'était quelque peu améliorée, mais près de 500 foyers restaient encore privés d'électricité. Selon un porte-parole d'Enedis, un retour à la normale était prévu pour 18 heures.

Dans les Alpes, tôt dans la matinée, "1.500 clients étaient privés d'électricité", a ajouté le gestionnaire, "dont 80 % en Savoie, et les autres en Haute-Savoie et en Isère". En fin de journée, la situation était revenue presqu'à la normale dans ces trois départements. La vigilance orange pour vents très forts y a été levée.