publié le 05/03/2017 à 07:22

Le temps de ce dimanche 5 mars sera pluvieux et plus frais dans le nord du pays tandis que le sud sera nuageux mais sec, selon Météo-France. Une nouvelle perturbation active affectera l'Hexagone, entraînant une vigilance orange "orages" pour 28 départements. En fin de nuit, elle concernera les régions du nord de l'Aquitaine à la Manche avec des passages pluvieux soutenus. Cette onde se décalera dans la matinée vers l'Est et donnera un temps perturbé du Sud-Ouest au Nord-Est.



De nombreuses averses se mettront en place sur le Nord-Ouest. L'après-midi, ce régime de traîne active sévira de la Bretagne à la Lorraine en passant par le Centre. Des rafales de vent soutenues souffleront sous les averses orageuses accompagnées parfois de grésil. Elles pourront atteindre voire dépasser les 100 km/h. Ailleurs, sur la façade atlantique, le temps sera plus calme avec quelques ondées.

Sur les massifs, la limite pluie-neige se situera vers 800-900 m sur le massif Central et les Vosges en matinée, vers 1.200 m l'après-midi. Dans les Alpes, la neige tombera à partir de 900 à 1.000 m. Dans les Pyrénées, la neige est attendue à partir de 1.200 m le matin puis vers 1.800 m le reste de la journée. Les régions proches de la Méditerranée bénéficieront d'un temps plus sec mais nuageux, avec seulement quelques gouttes possibles. Les averses seront un peu plus fréquentes sur la Corse.

Les températures

Les minimales seront plus fraîches avec 1 à 4 degrés en général, 5 à 9 degrés près de l'océan et de la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 8 et 13 degréssur la moitié Nord et 9 à 14 degrés dans le Sud, 14 à 16 degrés sur la Corse.