Météo en France : les prévisions du samedi 15 juillet

publié le 15/07/2017 à 08:51

Belle journée en perspective pour ce samedi 15 juillet. Un grand soleil sera présent sur une grande partie du pays et des température maximales en légère hausse, selon Météo-France. Seuls bémols: un ciel temporairement plus nuageux des Hauts-de-France au nord-est du pays, et des entrées maritimes masquant le ciel du Pays basque en tout début de matinée.



L'après-midi, des cumulus se développeront sur les Pyrénées, les Alpes du sud et sur le relief corse, allant par endroits jusqu'à l'averse. En fin de journée, quelques nuages bas gagneront les côtes de Manche. Le mistral soufflera toujours avec des pointes à 80/90 km/h, et la tramontane atteindra en rafales 70 km/h.

Les températures

Les températures minimales resteront stationnaires, variant généralement de 10 à 16 degrés, et plus chaudes près de la Méditerranée avec 18 à 23 degrés. Les maximales seront en petite hausse, de 19 à 23 degrés près de la Manche, de 28 à 34 degrés sur le pourtour méditerranéen, et de 23 à 30 degrés ailleurs.