publié le 11/07/2017 à 07:00

Le temps de ce mardi 11 juillet sera gris dans le nord du pays, plus ensoleillé dans le sud,selon Météo-France. Le temps sera très nuageux sur la moitié nord, avec des averses résiduelles du nord au nord-est de la France le matin. Une nouvelle perturbation abordera la pointe bretonne en début de matinée, donnant quelques pluies faibles sur le Finistère. Les nuages seront également bien présents le matin sur le Sud-Ouest, où les éclaircies tarderont à se développer.



Le ciel sera plus variable du Massif central aux Alpes, et le soleil sera plus présent près de la Méditerranée. Peu d'évolution l'après-midi, avec un ciel restant bien chargé au Nord et des averses qui perdureront près des frontières du Nord et du Nord-Est. Les pluies, liées à la perturbation, gagneront lentement l'ensemble de la Bretagne et le Cotentin, puis en seconde partie d'après-midi les Pays de la Loire, la Normandie et l'ouest des Hauts de France.

Plus au Sud, les éclaircies deviendront de plus en plus larges de l'Aquitaine à Rhône-Alpes, et le soleil brillera plus franchement de Midi-Pyrénées à PACA. Le vent de sud-ouest restera sensible sur la pointe bretonne et les côtes de la Manche.

Les températures

Les températures minimales seront généralement comprises entre 12 et 17 degrés, 18 et 21 près de la Méditerranée.



Les maximales iront de 19 à 24 degrés sur la moitié nord du pays, de 23 à 31 degrés sur la moitié sud, localement jusqu'à 34 degrés en Provence.