publié le 14/07/2017 à 07:00

Le temps vendredi sera pluvieux sur le Nord-Est, plus ensoleillé sur le reste du pays, selon Météo-France.

Autour de la Méditerranée, le soleil restera généreux toute la journée avec du mistral autour de 80/90 km/h et de la tramontane jusqu'à 70 km/h en rafales ainsi qu'un vent d'ouest à 70 km/h sur le sud de l'île de Beauté.



Partout ailleurs, le ciel sera changeant en matinée avec de petites ondées sur les Hauts de France et le Grand-Est.L'après-midi, le ciel restera chargé sur les Pyrénées et sur le sud des Alpes où de rares ondées seront possibles. Ailleurs le ciel se dégagera et le soleil parviendra à faire de belles percées sauf près des frontières belges et allemandes où les nuages resteront majoritaires avec de petites averses passagères.

Le matin, les températures varieront de 10 à 18 degrés, jusqu'à 19 à 23 degrés près de la Méditerranée.L'après-midi, il fera 19 à 22 degrés près de la Manche, 22 à 27 ailleurs, jusqu'à 29 à 34 degrés dans le Sud-Est et en Corse.