publié le 13/07/2017 à 07:00

Le temps de ce jeudi 13 juillet sera ensoleillé dans le sud, également sur la moitié nord du pays l'après-midi après dissipation des grisailles matinales, selon Météo-France. Le temps restera généralement bien ensoleillé dans le Sud-Est et en Corse avec un peu de mistral et de tramontane près des côtes. Sur le sud de la Corse, le vent d'ouest avoisinera les 90 km/h en rafales.



Quelques pluies ou averses passagères circuleront au nord de la Loire, notamment de la Bretagne et de la Normandie à la Champagne et à la Bourgogne. Ailleurs, la journée débutera sous un ciel nuageux à très nuageux puis de belles éclaircies se développeront dans l'après-midi.

Le matin, les températures iront de 12 à 18 degrés, jusqu'à 19 à 23 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 19 à 22 degrés près de la Manche, 21 à 28 degrés ailleurs, jusqu'à 29 à 34 degrés dans le Sud-Est et en Corse.