Météo en France : les prévisions du samedi 14 janvier

Le temps samedi sera perturbé et froid sur un grand quart nord-est, avec des températures en baisse et des chutes de neige dans l'est, selon Météo-France.



par Valérie Quintin publié le 14/01/2017 à 11:29

Sur le quart nord-est du pays jusqu'au Massif central, Limousin et Rhône-Alpes, le temps va rester agité et froid avec de la neige jusqu'en plaine. En matinée les chutes de neige seront plus fréquentes et marquées vers le relief, plus faibles et éparses en plaine. Mais après cette accalmie, une nouvelle dégradation apportera de nouvelles chutes de neige plus régulières jusqu'en plaine l'après-midi et le soir. Sur les Pyrénées, le ciel restera couvert et des averses se produiront toute la journée, apportant de la neige sur le relief dès 300 à 500 m, voire localement jusqu'en plaine.

De la Manche et l'ouest des Hauts-de-France à l’île-de-France, Centre, Aquitaine et Midi-Pyrénées, le temps sera plus variable, alternant éclaircies et nuages, parfois quelques averses, plus fréquentes près des côtes, parfois de la neige à basse altitude, notamment près du Massif central. Le vent de nord-ouest se maintiendra jusqu'à 70 km/h près de la Manche, il se renforcera jusqu'à 90 km/h sur les crêtes pyrénéennes.

Le pourtour méditerranéen restera sous le soleil, mais avec un mistral et une tramontane bien sensibles, jusqu'à 70 à 90 km/h en rafales. Sur la Corse, le vent s'atténuera en matinée, les passages nuageux seront nombreux et donneront des averses, de la neige à partir de 600 m.

Les faibles gelées se généraliseront sur le territoire, les minimales iront de -3 à 0 degrés en général, de -1 à +4 degrés sur les régions côtières. Les maximales oscilleront entre 0 et 5 degrés sur la moitié est, 7 à 12 près de la Méditerranée, de 3 à 9 degrés ailleurs.