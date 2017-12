publié le 27/12/2017 à 07:07

Le temps mercredi sera marqué par une vigilance orange "vent violent" sur trois départements du Sud-Ouest et des averses sur le reste du pays. Des vents tempétueux souffleront sur les Landes (40), les Pyrénées-Atlantiques (64) et les Hautes-Pyrénées (65) de 3h à 12h.



Les rafales, causées par la dépression "Bruno", atteindront temporairement 120 à 130 km/h sur la côte, 100 à 110 km/h en plaine et 110 à 130 km/h en moyenne et haute montagne.



Sur toute la moitié ouest du pays, le temps restera très agité. Si une amélioration se fera ressentir à partir du milieu de la matinée, les vents resteront soutenus une bonne partie de la journée, accompagnés d'averses. Sur le nord-ouest et l'est du pays, les passages pluvieux seront nombreux le matin, parfois orageux et accompagnés de vents soutenus.

L'après-midi, entre les Hauts-de-France, les frontières du Nord et les Alpes, le ciel restera couvert et les averses nombreuses, notamment près de la Manche. Sur le pourtour méditerranéen, après un passage pluvieux en matinée, le ciel s'éclaircira, mais le vent d'Ouest à Nord-Ouest se renforcera sensiblement.

Les Pyrénées connaîtront de copieuses chutes de neige dès 800 m d'altitude, accompagnées de rafales de vent.



Les minimales iront de 0 à 5 degrés, 6 à 10 près des côtes aquitaines, autour de la Méditerranée et en Corse. Les maximales seront comprises entre 5 et 8 degrés en général, 9 à 12 sur la côte atlantique et près de la grande Bleue, 12 à 15 en Corse.