Le temps de ce mardi 14 février sera marqué par des fortes pluies sur le Languedoc-Roussillon et des températures douces.

Crédit : JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP La météo chargée de nuages (illustration)

par AFP , Marina Giraudeau publié le 14/02/2017 à 05:59

Le temps de ce mardi 14 février sera marqué par de fortes pluies sur le Languedoc-Roussillon et des températures souvent douces pour la saison, selon Météo-France. L'organisme a placé sous vigilance orange pour pluie et risque d'inondations l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées Orientale jusqu'à 16 heures. De fortes pluies, "soutenues et localement orageuses" sont annoncées sur le Languedoc-Roussillon.



Le ciel restera couvert avec temporairement de petites pluies de Midi-Pyrénées à la Bretagne et la Normandie. Quelques gouttes sont également possibles sur le littoral de PACA et de la Corse, selon le bulletin de prévisions.



Ailleurs, si les nuages seront un peu plus présents le matin, ce seront de belles éclaircies qui vont dominer l'après-midi. Le ciel se dégagera aussi l'après-midi en Bretagne. Des brumes et quelques brouillards, localement givrants, se formeront en fin de nuit sur le Nord-Est et se dissiperont en fin de matinée. Le vent d'Autan soufflera toujours, mais plus modérément avec des pointes à 70 km/h. Sur les côtes varoises, les rafales atteindront 70 à 80 km/h.

Les températures

Les températures seront dans certaines régions printanières. Les minimales varieront de 2 à 8 degrés sur la moitié nord du pays, plus froide dans le Nord-Est avec -3 à -1 degrés, et de 7 à 11 degrés sur la moitié sud. Les maximales s'échelonneront de 12 à 17 degrés sur une grande partie du pays, et de 7 à 11 degrés sur le Nord-Est.