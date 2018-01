publié le 16/01/2018 à 16:39

Météo France a placé mardi 16 janvier quatre départements en alerte orange vents violents. Il s'agit de la Corse du Sud (2A), de la Haute-Corse (2B), des Alpes-Maritimes (06) et du Var (83). La fin de l'alerte est prévue pour mercredi 17 janvier à 16h.



D'ici-là, Météo France prévoit pour les deux départements corses "une violente tempête similaire à l'épisode des 3 et 4 janvier 2018 lors du passage de la tempête Eleanor". Dans l'est du Var et les Alpes Maritimes, il sera question d'un épisode de fort vent de nord-ouest se produisant en moyenne 1 à 2 fois par an.

"Le temps est actuellement agité sur la France, avec précipitations et rafales de vent", note Météo France. En Corse, des rafales allant de 123 km/h dans la région de Bonifacio jusqu'à 187 km/h sur le littoral du Cap Corse ont été observées. Dans le Var et les Alpes-Maritimes les rafales tournent autour de 120 km/h.

La violence des vents devrait se renforcer dans la nuit de mardi à mercredi. Cet épisode devrait ensuite se traduire en alerte jaune aux vagues-submersions sur le littoral corse.



Météo France a placé mardi 16 janvier 4 départements en alerte orange vents violents. Crédit : Météo France