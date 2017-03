Le fichier national de la santé est "intéressant", selon les médécins

avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 09/03/2017 à 13:41

Une révolution numérique va avoir lieu dans le monde la santé avec l'ouverture le 3 avril prochain d'un gigantesque fichier informatique qui va compiler toutes les données de santé des Français. Dès cette date, toutes les feuilles de soins, les visites chez le médecin, les achats de médicaments et les séjours à l’hôpital seront envoyés dans cette base. La santé en France va donc entrer dans l'ère du "big data".



"C'est une base de données extrêmement intéressante en matière de santé publique. On va mieux comprendre les évolutions des maladies, les incidences. Cela va être passionnant pour les professionnels de santé et pour les Français en général", s'enthousiasme Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), invité de RTL.

Jean-Paul Ortiz s'inquiète toutefois de l'utilisation de cette base de données par les organismes de santé complémentaires, qui pourraient la croiser avec leur base de données individuelles des patients. Avec une possible exploitation commerciale et "une sélection du risque au détriment d'une gestion du risque". "La CNIL va devoir être particulièrement vigilante sur l'accès à ces données, prévient le président de la CSMF. Le système nous paraît intéressant pour tout le monde, mais il y a des précautions à prendre".