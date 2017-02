L'auteur présumé de l'agression des militaires a été reconnu par un guide, qui avait assuré une visite du musée cinq jours avant les faits.

Crédit : ALAIN JOCARD / AFP Un homme a attaqué une patrouille de militaires, à proximité du musée du Louvre, le 3 février 2017

par François Quivoron , AFP publié le 09/02/2017 à 09:35

Un témoignage important a été recueilli dans le cadre de l'enquête sur l'attaque des militaires au Carrousel du Louvre le 3 février dernier. Selon un employé d'une société assurant des visites guidées du musée, Abdallah El-Hamahmy, l'auteur présumé de l'agression, avait participé à l'une de ces visites cinq jours avant de passer à l'acte, révèle ainsi le journal Le Parisien ce jeudi 9 février.



"Je l'ai reconnu après avoir vu son visage dans les médias, a déclaré le guide au journal. Ça m'a vraiment fait drôle après coup, car c'était l'un des plus souriants du groupe..." Abdallah El-Hamahmy a pris part à une visite de trois heures du musée. Le témoignage du guide, entendu mardi par les enquêteurs de la section antiterroriste (SAT) de la brigade criminelle de Paris, a été "corroboré par les différentes investigations et l'exploitation de la carte bancaire du suspect", d'après Le Parisien.



Selon le récit du guide, la visite organisée le 29 janvier dans la matinée a réuni une dizaine de personnes d'horizons différents. Le point de départ de la visite se situe au pied de l'arc de triomphe du Carrousel, à quelques dizaines de mètres de la Pyramide du Louvre. "Abdallah El-Hamahmy a réservé sa place sous sa véritable identité pour cette visite guidée de trois heures début janvier sur Internet, grâce à un tour-opérateur", raconte Le Parisien.

"Je me souviens très bien lui avoir demandé d'où il venait. Il m'a répondu qu'il était égyptien", poursuit le guide. Le groupe pénètre ensuite dans le musée par l'entrée même où l'attentat aura lieu quelques jours plus tard. "Il a semblé très intéressé par la visite, notamment par le département des antiquités égyptiennes, ajoute le guide. Il a posé des questions sur le Sphinx. C'était vraiment l'un des plus sympathiques du groupe. Il était vraiment insoupçonnable..."



Abdallah El-Hamahmy, 29 ans, a affirmé lundi avoir voulu mener une action symbolique, sans être téléguidé par le groupe État islamique (EI), mais les enquêteurs le soupçonnent d'être proche des thèses de l'organisation djihadiste. L'homme a été grièvement blessé au ventre par des tirs de riposte des militaires lors de son attaque à la machette dans la galerie marchande.