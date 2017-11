Maurice Lévy : "On peut être ce que l'on aurait voulu être et ce que l'on est"

publié le 18/11/2017 à 15:09

La Sorbonne accueille les 18 et 19 novembre la 20e édition de la Cité de la Réussite, qui a pour thème cette année : la transmission. La transmission sous toutes ses formes, celle de la vie, de la culture, de la passion, de la connaissance, mais aussi la transmission au sein de l'entreprise. Maurice Lévy, qui après 30 ans passés à la tête de Publicis, a passé la main en début d'année à Arthur Sadoun, prend à cœur cette notion.



J'aurais voulu être un artiste, c'est par ces paroles du Blues du businessman que Maurice Lévy, 75 ans, débute son autoportrait. "Heureusement pour le public, je chante comme une casserole", plaisante celui qui voulait aussi être chirurgien, rêve contrarié par sa peur du sang où encore aventurier.

Arrivé à Publicis, il se dit, comme Antoine de Saint-Exupéry : "et si l'occasion manquée était celle-là même qui comptait, car finalement c'est cela que je retiens, on a tous des rêves. Je continue de rêver et fort heureusement, on peut être tout à la fois ce que l'on aurait voulu être et ce que l'on est, à la condition de rester soi-même". Pour étayer son propos, Maurice Lévy cite René Char : "Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque".