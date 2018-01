et AFP

publié le 20/01/2018 à 18:48

Le calme ne semble pas revenir dans les centres pénitentiaires français. Après Fleury-Mérogis et Borgo au cours des jours précédents, la prison de Maubeuge (Nord) a fait l'objet d'un début de mutinerie. Si l'administration régionale pénitentiaire refuse d'employer ce terme, celle-ci a annoncé l'intervention des équipes spéciales d'intervention ce samedi 20 janvier dans l'après-midi à la suite d'un "mouvement d'excitation" d'une vingtaine de détenus, vingt-quatre selon les précisions de La Voix du Nord.



"Ce n'est pas une mutinerie : il y a un mouvement d'excitation d'une vingtaine de détenus par rapport à l'environnement de ces derniers jours", a déclaré Alain Jégo, directeur interrégional des services pénitentiaires. "Les Eris (Équipes régionales d'intervention et de sécurité, ndlr) sont intervenues, le problème est réglé, on a repris le contrôle de la situation", a-t-il ajouté.

Les syndicats, eux, qualifient bel et bien l'épisode de "mutinerie". Celui-ci a débuté aux alentours de midi, avec plus de cent détenus impliqués selon eux. "C'est sous haute tension, il y a eu des dégradations, des détenus ont bloqué les accès pour rentrer dans les ailes" de la prison, a déclaré Julien Martin, secrétaire interrégional FO pénitentiaire. La prison de Maubeuge, ouverte en 1990, comporte 400 places avec un quartier maison d'arrêt hommes majeurs (200 places) et un quartier de centre de détention (200 places).