Un ex-interne de l'hôpital de la Timone à Marseille est soupçonné d'apologie du terrorisme et d'avoir voulu se rendre dans la zone irako-syrienne

L'hôpital de La Timone à Marseille

par Claire Gaveau , Avec AFP publié le 29/12/2016 à 20:33

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Arrêté juste avant Noël, l'ex-interne a été mis en examen. L'homme de 29 ans, qui a un temps travaillé à l'hôpital de la Timone à Marseille, a été expulsé de Turquie le 25 décembre avant d'être mis en examen et écroué ce jeudi 29 décembre. Il est notamment soupçonné d'apologie du terrorisme et d'avoir voulu se rendre dans la zone irako-syrienne. Amine L., qui se faisait surnommer "Albistouri" ou "Elbistouri" sur Internet, a été mis en examen pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle" et placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet de Paris, a précisé une source source judiciaire.



Âgé de 29 ans, il avait été présenté à un juge antiterroriste ce jeudi après avoir passé quatre jours en garde à vue dans les locaux de la sous-direction antiterroriste (SDAT), à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). L'ancien interne, qui travaillait depuis trois ans dans les services hospitaliers marseillais et avait effectué un stage en orthopédie à La Timone de mars à octobre, s'est radicalisé au contact de certains membres de la mouvance radicale, a précisé une source proche de l'enquête.



Le jeune homme consultait régulièrement des sites jihadistes et menaçait sur Twitter de commettre des attentats, ce qui lui avait valu d'être signalé à plusieurs reprises en 2015 aux autorités par des internautes sur la plateforme Pharos, mise en place pour dénoncer des contenus illicites sur les réseaux sociaux. Amine L. s'est rendu en Turquie en octobre, où il a été interpellé quelques jours avant Noël. Les enquêteurs pensent qu'il souhaitait rejoindre la zone de combat irako-syrienne.