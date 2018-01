Marseille : des badges pour lutter contre l'absentéisme des agents municipaux

publié le 17/01/2018 à 09:59

La mairie de Marseille pointe à la deuxième place en matière d'absentéisme : 36 jours par an et par agent, contre 16 jours en moyenne dans le privé. La ville a donc décidé de réagir et va mettre en place un système de portique avec des badges pour ses employés. Officiellement, pour des raisons de sécurité, mais cela permettra aussi de tracer le temps de travail des agents.



Le directeur général des services de Marseille, Jean-Claude Gondard, prévient que le contrôle des horaires de travail ne sera pas systématique comme avec une pointeuse. "Ce sont des contrôles que l'on peut faire en cas de besoin. C'est une incitation pour l'agent à faire attention et en même temps ça n'est pas du flicage", assure-t-il au micro de RTL.



Certains fonctionnaires renâclent, mais pour Ludovic Bedrossian, du syndicat minoritaire CFTC, c'est un moyen de mettre fin au système opaque de cogestion "à la marseillaise" entre la mairie et le syndicat majoritaire FO, hérité de l'époque Gaston Deferre.

"Le syndicat FO faisait la pluie et le beau temps et permettait ses nominations de directeurs, dénonce Ludovic Bedrossian, donc c'était du grand n'importe quoi ce qu'il se passait à la mairie de Marseille." Il salue cette mise en place de règles pour les agents.



Il prévient que des agents risquent de "grincer des dents" au début, mais que "pour ceux qui font leur boulot, ça ne peut-être que bénéfique". À terme, les 12.000 employés de la ville de Marseille seront dotés de ces bdages.