publié le 22/11/2017 à 15:02

La problématique de l'absentéisme ne touche pas seulement le secteur public. Deux jours après la décision de l'Assemblée nationale de rétablir le jour de carence en cas d'arrêt maladie dans la fonction publique, une étude met en exergue l'augmentation des absences dans le privé.



L'enquête, réalisée par l'assureur Malakoff Médéric et dévoilée mercredi 22 novembre par Le Parisien, montre une augmentation significative des salariés du privé qui ont posé un arrêt maladie au mois une fois dans l'année. Entre 2010 et 2016, cette statistique est passée de 32,3% à 34,1%. La durée de ces arrêts a aussi progressé. En 2010, elle était de 33,2 jours d'absence. Elle est passée à 35,5 jours. Ces données impactent tout particulièrement l'industrie-BTP et la santé, les deux secteurs dans lesquels sont recensés le plus d'arrêts maladies.

En parallèle, l'étude estime que 19% des arrêts maladie ne sont pas respectés. Pour la majorité des personnes interrogées, ils estiment qu'ils risqueraient de faire preuve d'un "laisser aller". Trois autres explications suivent ensuite : la crainte de la surcharge de travail au retour, la pression de la hiérarchie et l'impossibilité de confier leurs tâches à quelqu'un d'autre.