LE GRAND JURY - Après la découverte du parcours d'Anis Amri à travers l'Europe, le terroriste présumé de Berlin, Bruno Le Roux a évoqué la stratégie de la France pour stopper les auteurs d'attentats au plus vite.

par Olivier Mazerolle , Ludovic Galtier publié le 08/01/2017 à 15:46

Selon les premières images de vidéosurveillance, Anis Amri, auteur présumé de l'attentat au camion-bélier de Berlin du 19 décembre 2016, a traversé les frontières de pays européens en autocar à cinq reprises (Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Italie) après son geste, sans jamais être inquiété. Il a pu circuler armé : en France, il a été aperçu à la gare de Lyon-Part-Dieu. "Les contrôles doivent-ils devenir systématiques dans ces moments, où il y a une alerte, je le pense. Notamment pour toutes les lignes européennes", dit le ministre de l'Intérieur.

Les voyageurs, qui embarquent pour un Paris-Amsterdam, devront-ils bientôt présenter leurs papiers d'identité dans les gares routières ? Bruno Le Roux promet de "regarder la faisabilité". "Dans le train, il y a une progression que nous devons avoir. Dans les bus, aussi. Je souhaite que lorsque l'on a une personne signalée dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d'information Schengen, on puisse (...) la confronter à la reconnaissance faciale."

Pas de contrôle automatique aux frontières françaises...

En France, le contrôle aux frontières a été rétabli depuis maintenant un peu plus d'une année (novembre 2015, ndlr). "85,5 millions de personnes ont été contrôlées (285 points de passage recensés, ndlr), à qui on a demandé le titre d'identité et à qui, quand il y a eu un doute, le titre a été confronté à des fichiers de personnes recherchées, le fichier Schengen", détaille le ministre de l'Intérieur, qui précise toutefois qu'il "n'y a pas un contrôle systématique aux frontières. Et ce contrôle systématique ne peut pas être mis en oeuvre aujourd'hui (...) Les mouvements s'opèrent tous les jours, des centaines de milliers de personnes vont travailler tous les jours dans d'autres villes de l'Union européenne. N'essayons pas de faire croire qu'il y a des solutions qui peuvent être le contrôle systématique."



Par ailleurs, 61.000 non-admissions en France ont été comptabilisées depuis la même date, "c'est-à-dire des personnes, qui voulaient rentrer aux frontières, qui n'en avaient pas la possibilité et qui ont donc été repoussées, empêchées de rentrer. Ce que nous avons fait en matière de contrôle aux frontières porte ses fruits."

... mais un contrôle systématique aux frontières de l'Europe

Quant au millier de Français partis combattre les ressortissants français sur le théâtre syro-irakien, ils seraient "surveillés, repérés dans leur volonté de revenir. Ce travail doit être doublé par un travail de protection aux frontières de l'Europe, auquel la France a pris une part importante en voulant la révision du code Schengen pour permettre le contrôle systématique aux frontières de l'Europe" et faire que ce contrôle "puisse permettre de garder une trace des passages".

Tirana dans le viseur de la France ?

90.000 personnes ont fait une demande d'asile en France en 2016. Plusieurs pays n'ont pas vocation à envoyer en France des demandeurs d'asile. Leurs compatriotes représentent les deux tiers de ces demandes. Parmi ces pays, l'Albanie. Bruno Le Roux, qui entend "convaincre" les pays de l'est de l'Europe de "prendre leur part" dans l'accueil des demandeurs d'asile, a annoncé qu'il se rendrait à Tirana avec François Hollande pour engager une discussion, "faire en sorte que la possibilité de reconduite soit aussi plus facile."