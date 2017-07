Jenifer sort de son silence et adresse un message touchant à ses fans

publié le 10/07/2017 à 20:18

Après quatre mois loin des médias et des réseaux sociaux, Jenifer prend la parole. Lundi 10 juillet, la star a fait son retour sur Instagram en adressant un long et touchant message à ses fans. "2017 avait pourtant si bien démarré. Vous retrouver sur scène, défendre un album dont j’étais si fière et le partager ensemble fut un bonheur aussi intense que trop court", confie-t-elle. En mars dernier, la chanteuse s'était retrouvée impliquée dans un accident tragique qui a coûté la vie de deux personnes.



Dans ce long message posté sur les réseaux sociaux, la chanteuse a tenu à rendre hommage à ses fans : "Vous qui êtes toujours là, rappelant également son amour inconditionnel pour la musique, "cette flamme intérieure" qui "me manque déjà tant et dont je ne pourrai jamais me passer".

Elle rassure ainsi ses 411.000 abonnés : l'interprète de Donne moi le temps fera bel et bien son retour dans la musique et sur la scène publique. "Les projets sont là et j’y travaille déjà car l’envie et la passion restent intactes, je voulais ici vous en assurer".

Jenifer se sépare de son manager

Avec cette pause médiatique, Jenifer a eu le temps de songer à son avenir et à prendre des décisions qui impacteront durablement sa carrière. Elle a ainsi confirmé la fin de sa collaboration avec son manager, Franck Veron, tout en le remerciant pour le travail qu'il a mené à ses côtés.



"Nos routes se décroisent par l'envie commune d'en explorer de nouvelles", explique-t-elle, ajoutant que leur amitié reste intacte. Après avoir annulé sa tournée et ses apparitions à la télévision, on pourra retrouver l'interprète d'Au Soleil dans la quatrième saison de The Voice Kids, prévue pour la fin de l'été sur TF1.