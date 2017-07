Macron promet "une couverture en haut et très haut débit" de toute la France d'ici à 2020

publié le 17/07/2017 à 16:10

Le président Emmanuel Macron a promis ce lundi 17 juillet une couverture de la France entière "en haut et très haut débit" d'ici "à la fin de l'année 2020", devant la Conférence nationale des territoires réunie au Sénat. "Je souhaite encore accélérer le calendrier afin de parvenir à une couverture en haut et très haut débit d'ici à la fin de l'année 2020" et "non plus 2022", a déclaré le chef de l'État. Objectif : "renforcer la déconcentration" sur le territoire.



Aujourd'hui, 3.288 des quelque 36.000 communes de France ne sont plus en zone blanche. Leur centre-bourg est couvert en 3G, mais il en reste 547 où les mobiles ne sonnent jamais. Ces petites villes, villages et hameaux ont intégré le programme de couverture tardivement. On y installe encore les pylônes qui doivent supporter les antennes.

En dehors de ces communes, le programme de couverture prévoit aussi de connecter à la téléphonie et à l'internet mobile un millier de sites stratégiques : zones touristiques, commerciales et industrielles, aujourd'hui en zones blanches mais dont le raccordement au réseau mobile est jugé prioritaire.

