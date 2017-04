publié le 24/04/2017 à 04:30

Alors qu'il se trouvait en compagnie de son amie, un jeune homme de 22 ans s'est volontairement jeté dans la Saône, dimanche 23 avril à 6h40. Selon les informations fournies par le quotidien Le Progrès, le drame s'est produit sur le pont du Maréchal Juin, entre le vieux Lyon et la presqu'île. Ce dernier aurait enjambé les barrières avant de tomber dans le rivière.



Aucune des personnes présentes sur les lieux n'a pu retenir le geste de la victime. Les pompiers ont été avertis et ont rapidement réussi à le localiser. Il a été sorti de l'eau et transféré dans l'hôpital le plus proche. Cependant, son état de santé est jugé "désespéré" par le quotidien régional. Une enquête a été ouverte dès ce dimanche 23 avril, pour connaitre les raisons et les circonstances dans lesquelles la jeune victime a décidé d'accomplir ce geste tragique.