publié le 21/08/2017

Un violent incendie a ravagé un immeuble du centre-ville de Lourdes, ce lundi 21 août, selon des informations du journal La Dépêche du Midi. Une personne est décédée.



L'incendie s'est déclaré aux alentours de 15 heures, au septième étage d'une résidence située avenue du Paradis. L'immeuble a été évacué par les sapeurs-pompiers dépêchés sur place. La mairie de Lourdes a alors précisé qu'un occupant, vraisemblablement espagnol, âgé d'une cinquantaine d'années manquait à l'appel. Son corps sans vie a finalement été découvert dans la résidence par les secouristes, précise le quotidien local. Trois autres touristes ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital.

L'incident a nécessité l'intervention de 46 soldats du feu, 17 véhicules et 4 lances. Trois heures après le départ du feu, les sapeurs-pompiers étaient toujours sur place et tentaient de maîtriser les flammes qui gagnent peu à peu la toiture du bâtiment. Un périmètre de sécurité a été établi dans le quartier par les forces de l'ordre. Pour l'heure, la cause de cet incident n'est pas encore connue.

Incendie en face de mon hôtel ¿ #Lourdes pic.twitter.com/vhT6DMM0m7 — Gianni ¿ (@GianniVrs) 21 août 2017