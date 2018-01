publié le 09/01/2018 à 21:00

23-34-20-4-5 et 6. Cette fois ça y est. Deux millions d'euros se cachent derrière cette combinaison du Loto. Celle-ci vient directement d'une vision d'Antonio, mentaliste de son état, qui a participé à l'émission Diversion sur TF1 vendredi 5 janvier.



Mais s'il y a bien une prédiction d'exacte dans cette histoire, il s'agirait plutôt de celle de Coluche : "on ne peut pas dire la vérité à la télé, il y a trop de monde qui regarde."

Qu'importe. "Chéri(e) fais tes bagages, on part au soleil bientôt", se sont dit des milliers de Français, rêvant de détenir la clef du tirage qui avait lieu lundi 8 janvier. Sauf que les valises peuvent finalement être rangées, et le soleil d'être caché par la grisaille maussade d'un mois de janvier pluvieux.



Depuis le 6 mars 2017, et un nouveau règlement, la Française des jeux n'enregistre plus une combinaison quand elle est déjà jouée 45 fois.

La combinaison était mauvaise

Résultat, ceux qui pensaient jouer crânement leur chance, ont été invités par la FDJ à choisir d'autres numéros, comme cela était déjà arrivé en août dernier. La faute aux joueurs qui avaient voulu rentrer les mêmes numéros que Mavis Wanczyk, qui venait d'empocher 750 millions de dollars.



Au final, les regrets ne seront pas éternels pour les joueurs éconduits. La combinaison gagnante était en fait 8-37-43-44-45 et 2. L'histoire ne précise pas si le gagnant du gros lot avait été obligé de changer ses numéros. Auquel cas, le mentaliste aurait quand même eu raison quelque part.