Hommage à France Gall et échecs dans La Curiosité

publié le 08/01/2018 à 13:00

Première partie : Hommage à France Gall

France Gall a rejoint le Paradis blanc hier matin, après avoir défié pendant 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer… c’est ainsi que sa famille a annoncé sa mort. France Gall avait 70 ans, un fils Raphaël et un compagnon Bruck Dawit.



Eric Jean-Jean retrace sa carrière à travers les hommes de sa vie… ceux avec lesquels elle s’est écrit un destin en musique.

> France Gall - Ella, elle l'a (Clip officiel)

Deuxième partie : Les secrets d'un joueur d'échecs

Faut-il forcément être fort en maths pour briller aux échecs ? Pourquoi les tournois ressemblent parfois à des combats ? Et d'ailleurs d’où vient ce mot, échecs, quelle est son origine ?

On vous dévoile la face cachée des échecs en compagnie de Maxime Vachier-Lagrave, champion de France d’échecs et aussi l’un des meilleurs joueurs mondiaux !

à lire : Joueur d’échecs publié chez Fayard.

Joueur d'échecs