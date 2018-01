Loto : le tirage spécial patrimoine aura lieu le 14 septembre 2018

publié le 25/01/2018 à 07:33

La Française des jeux innove. Prochainement sera lancé un loto du patrimoine ainsi qu'un jeu de grattage pour permettre de financer des réhabilitations de monuments. Le premier tirage de ce loto spécial aura lieu pendant les Journées du patrimoine, le vendredi 14 septembre 2018, a annoncé en exclusivité sur RTL la présidente-directrice générale du groupe, Stéphane Pallez.



"On nous a demandé comment on pouvait créer de nouveaux jeux qui permettent à la fois de faire gagner des joueurs, et où la part de l'état ira à un fond spécifique pour le patrimoine en péril, qui sera géré au sein de la fondation du patrimoine", a-t-elle expliqué jeudi 25 janvier. En plus de ce tirage exceptionnel sera lancé un jeu de grattage, qui verra le jour un peu avant les journées du patrimoine, "et qui continuera après", a précisé Stéphane Pallez.

"On espère récolter 15 à 20 millions d'euros pour la part de l'état", a-t-elle annoncé. Pour la présidente de la Française des jeux, les Français pourront être motivés parce qu'ils "gagneront deux fois, puisqu'ils peuvent gagner comme joueurs" mais aussi parce qu'ils soutiendront quelque chose.

Le groupe travaille actuellement avec Stéphane Bern, déjà chargé par Emmanuel Macron d'une mission de recensement et de préservation du patrimoine français en danger. "Nous sommes en train de réfléchir sur des tickets avec lui, sur la manière dont on va sélectionner les monuments qui vont bénéficier de cette affectation, pour que les joueurs aient une idée de là où va l'argent qu'ils déclenchent", a également annoncé Stéphane Pallez.



Durant son intervention, la présidente-directrice générale du groupe s'est également satisfaite des bons chiffres opérés par la Française des jeux. Le groupe, actuellement en pleine transformation a vu ses ventes croître de 5,7% en 2017.