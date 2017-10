et La rédaction numérique de RTL

20/10/2017

Gérald Darmanin était attendu de pied ferme au congrès des buralistes à Paris. Il était présent ce vendredi 20 octobre pour répondre à leurs différentes inquiétudes concernant l'augmentation du prix du paquet de cigarettes.



C'est dans la tension et sous les huées que le ministre des Comptes publics a commencé son allocution. Ses parents étant commerçants, Gérald Darmanin a voulu calmer l'atmosphère en déclarant à l'assistance, "je ne suis pas sûr que vous ayez eu beaucoup de ministres dont les parents faisaient le même métier que vous".

Gérald Darmanin a répondu à la principale inquiétude liée à la hausse du prix du paquet à 10 euros : l'explosion du marché parallèle. Il a ensuite retourné la salle en promettant non pas une hausse des taxes sur les cigarettes mais une meilleure rémunération des buralistes sur les jeux. Le ministre a notamment proposé d'augmenter le pourcentage de gains des buralistes sur l'activité "jeu à gratter et loterie". "Je suis aussi le ministre de La Française des jeux (FDJ) (...) elle doit mieux répartir sa rémunération notamment vis à vis des buralistes" a-t-il affirmé.



Aucun chiffre n'a encore été annoncé car les discussions avec la FDJ doivent commencer dans quelques jours. Cependant, la FDJ reste prudente et a répondu que les buralistes avait déjà vu leur rémunération augmenter de 9% en 2016. Ces derniers affirment de leur côté que 75% du résultat de la FDJ sont de leur fait. Le débat s'annonce tendu.