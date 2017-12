publié le 06/12/2017 à 13:45

Ils ont décidé de dire non à l'omerta et sont aujourd'hui mis à l'honneur. Toutes celles et ceux qui ont "brisé le silence" face au harcèlement sexuel, des premières femmes qui ont révélé l'affaire Weinstein aux milliers qui ont suivi via le hashtag #Metoo, ont été collectivement désignées mercredi 6 décembre "Personnalité de l'année" 2017 par Time magazine.



Le magazine a mis à sa Une l'actrice Ashley Judd, la chanteuse Taylor Swift et l'ex-employée d'Uber Susan Fowler, parmi les premières à dénoncer des abus sexuels, ainsi qu'une femme au visage caché, en référence à celles et ceux restés anonymes.

"Les actions galvanisantes des femmes de notre couverture, avec celles de centaines d'autres, et beaucoup d'hommes également, ont déclenché un des changements les plus rapides de notre culture depuis les années 1960", a expliqué le rédacteur en chef de Time Edward Felsenthal en dévoilant ce classement, publié depuis 1927.

The Silence Breakers are TIME's Person of the Year 2017 #TIMEPOY https://t.co/mLgNTveY9z pic.twitter.com/GBo9z57RVG — TIME (@TIME) 6 décembre 2017

"Pour avoir donné une voix à des secrets de polichinelle, pour être passés du réseau des chuchotements aux réseaux sociaux, pour nous avoir tous poussés à arrêter d'accepter l'inacceptable, les briseurs de silence sont personnalité de l'année", a-t-il ajouté, cité dans un communiqué du magazine.



Le président américain Donald Trump arrive deuxième de ce prestigieux classement, devant son homologue chinois Xi Jinping, a annoncé le magazine.