Loire-Atlantique : comment protéger l'île Dumet avec la fréquentation touristique ?

Comme beaucoup d'îles françaises, l'île Dumet, à sept kilomètres au large de Piriac-sur-Mer, est saturée de touristes durant l'été. Seule île du département Loire-Atlantique, la surpopulation due au tourisme est nuisible pour la biodiversité de ce morceau de terre fragile de l'océan Atlantique.



Inhabitée à l'année, cette réserve ornithologique compte deux plages. Malgré l'absence de port, on accoste directement sur la plage. L'été, plus de 1.000 personnes peuvent s'amasser sur les deux bancs de sable. "L'île subit toute l'année les affronts du vent", explique Olivier, un Piriacais qui passe ses étés sur l'île depuis son enfance. "C'est un peu le paradis des oiseaux", mais pas seulement. Puisque de nombreux touristes se précipitent à la belle saison pour fouler le sol de cette petite terre émergée. Ce qui n'est pas sans conséquence sur l'arrachement des plantes du littoral.



Pour protéger l'île, la pédagogie est le maître-mot. Un surveillant se charge de faire de la prévention auprès des visiteurs du lopin de terre. Pique-niques autorisés mais obligation de ramener ses déchets, chiens interdits sous peine d'amende, feux interdits... La réserve ornithologique fait l'objet de nombreuses recommandations. Propriété du Conservatoire du littoral, la gestion de l'île revient au département Loire-Atlantique. Et malgré les risques pour l'écosystème, la collectivité territoriale refuse d'en interdire l'accès, et veut accentuer la prévention.