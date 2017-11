Levée de la mise en examen d'un instituteur soupçonné de viol : "Je suis soulagé"

publié le 15/11/2017 à 23:29

Éric P. voit enfin le bout du tunnel. Pendant un an, cet enseignant, qui a fêté ses 43 ans en prison a été accusé d'avoir violé l'une de ses élèves de quatre ans, au sein même de l'établissement situé en Côte d'Or. Ce mercredi 15 novembre, la cour d'appel de Dijon a levé sa mise en examen et l'a ainsi placé sous le statut de témoin assisté. Une première victoire, comme il l'a confié au micro de RTL.



"Il est évident que l'affaire sera définitivement terminée à la suite d'un non-lieu, mais c'est vraiment la première décision de justice qui va dans le sens de ce que je crie depuis le début, c'est-à-dire mon innocence. Je suis soulagé que la justice accepte de quitter les rails qu'elle avait emprunté dès le départ".

Si des expertises ont bien montré que la petite fille avait été agressée sexuellement, l'ADN retrouvé correspondait en fait à celui d'un membre de sa famille, et n'appartenait pas à Éric P. "L'attente est réellement du côté de la justice, on ne peut pas laisser le dossier s'endormir. Cette petite fille, on peut supposer qu'elle est fortement en danger, il faut faire quelque chose", assène l'enseignant. "Je n'ai pas envie de finir sur un dossier ou il n'y a pas de coupable donc pas vraiment d'innocent non plus. J'aimerais que la vérité soit faite complètement, qu'il y ait une enquête rigoureuse", conclut-il.