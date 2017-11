Les tarifs des péages vont augmenter dès février 2018

publié le 19/11/2017 à 12:26

Rouler sur les autoroutes françaises va coûter plus cher en 2018. Selon les informations du Journal du dimanche, ce 19 novembre, les tarifs appliqués par les sociétés d'autoroute vont augmenter de 1,03 à 2,04% dès le 1er février prochain, selon les réseaux. Les services du ministère des Transports devrait présenter ces chiffres au Comité des usagers jeudi 23 novembre, selon un document que le JDD a pu se procurer.



Toutefois, ce comité, n'aura pas son mot à dire sur ces augmentations puisque les prix des péages sont encadrés par des contrats signés entre l'État et les concessionnaires. Cette augmentation est plus importante que celles appliquée en 2016 et 2017, où la hausse moyenne avait été limitée à 1%.

Cette hausse s’explique en partie par le taux d’inflation, établi à 1,026% le 1er octobre 2017 et par une répercussion de la hausse de la redevance domaniale en 2013 (passée de 200 à 300 millions d’euros), que les sociétés reversent à l’État pour l’exploitation d’une portion du domaine public, détaille l’hebdomadaire.

Les augmentations appliquées sociétés par sociétés

AREA : 2,04%

APRR : 2%

Sanef : 1,39%

SAPN : 1,39%

ASF : 1,34%

Escota : 1,34%

Cofiroute : 1,34%

ATMB : 1,03%

SFTRF : 1,03%