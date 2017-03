publié le 23/03/2017 à 19:24

Personne ne s'était inquiétée de son absence pas même les services sociaux qui surveillaient pourtant ses parents pour maltraitance envers leurs trois enfants. Le corps d'Inaya, 20 mois a été retrouvé le 23 janvier 2013, enveloppé dans un sac poubelle et enterré dans un bois communal d'Avon, en Seine-et-Marne. L'autopsie avait estimé la date de sa mort entre fin décembre 2011 et fin janvier 2012, soit un an avant la macabre découverte.



C'est grâce au signalement de l'enseignante de l'aîné de la famille, âgé de 5 ans, souvent absent et portant des traces de coups que les services sociaux ont donné l'alerte. En se rendant au domicile du couple en janvier 2013, ils s'aperçoivent que la fillette n'y est plus. Les parents sont placés en garde à vue, et c'est la mère, âgée de 26 ans qui craque en premier. Accusant d'abord son fils aîné d'avoir violemment poussé sa jeune soeur, elle reconnaît ensuite avoir secoué Inaya, avant de rejeter la faute sur son compagnon, déjà condamné à de la prison avec sursis pour des faits de violence sur son fils en 2010.

Les parents se rejettent la faute, mais conduisent les policiers jusqu'au corps

Le père quant à lui nie les faits, et accuse sa concubine. Tous deux avouent cependant avoir enterré ensemble le corps de leur fille. Ils mèneront d'ailleurs les policiers jusqu'à "la tombe" d'Inaya. Au cours de l'enquête, les autorités se rendent compte que seuls les services sociaux étaient au courant de la présence d'un troisième enfant. Le couple assurait à son entourage n'avoir que deux enfants, rapporte LCI.

Lors du premier procès en novembre 2015, la cour d'assises de Seine-et-Marne à Melun avait condamné le père à 30 ans de réclusion criminelle et la mère avait écopé de 20 ans. Le couple n'a cessé de se rejeter la culpabilité concernant le coup fatal porté à leur petite fille. Ils avaient fait appel de ce jugement, justifiant la tenue du nouveau procès qui s'ouvre ce jeudi 23 mars devant la cour d'assises de Bobigny.



Plusieurs associations de protection de l'enfance se sont constituées partie civile, et dénoncent les manquements des services sociaux. Elles attendent, tout comme les proches de la mère de famille que la lumière soit enfin faite sur le déroulé des faits et la responsabilité de chacun des deux parents. Le verdict est attendu le 31 mars.