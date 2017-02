publié le 15/02/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



Les crimes de Michel Fourniret ou de Pierre Chanal, la mort d’Ilan Halimi ou du petit Gregory ; les magistrats sont marqués parfois de manière indélébile par les affaires dont ils ont la charge.

Comment faire face chaque jour aux scènes de crimes, aux autopsies, aux attentats ? On ne sort pas indemne de la justice, les magistrats non plus.



Dominique Verdeilhan, chroniqueur judiciaire sur France 2 a rencontré certains d’entre eux.

Nos invités

Dominique Verdeilhan, chroniqueur judiciaire sur France 2, auteur de l'essai "Les magistrats sur le divan" qui parait aujourd'hui aux éditions du Rocher.

Les magistrats sur le divan, de Dominique Verdeilhan (Editions du Rocher, 2017).

Francis Nachbar, procureur de la république de Charleville Mézières au moment de l'affaire Fourniret, aujourd'hui avocat général, Eric Maillaud, procureur de la République à Annecy au moment de l'affaire de Chevaline, aujourd'hui procureur de la République à Clermont-Ferrand, Francis Bobille, ancien Président de la Cour d'assises de Pau, aujourd'hui Président du tribunal de grande instance de Béthune.



