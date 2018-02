"Les Georgettes", ces bijoux fantaisie remis au goût du jour par Brigitte Macron

publié le 08/02/2018 à 05:40

C'est le bijou fantaisie que tout le monde s'arrache. "Les Georgettes", qui se présentent sous la forme de manchettes en argent ou plaqué or fixées sur une lanière de cuir réversible, ont été relancées dès la fin de l'année 2015 par plusieurs célébrités : la journaliste Ophélie Meunier, l'ex Miss Univers Iris Mittenaere, mais surtout... Brigitte Macron.



Une aubaine pour pour la marque, propriété de l'entreprise française GL Altesse située au Cheylard, dans le département de l'Ardèche. Après avoir connu deux plans sociaux et plus de 300 suppressions d'emploi, elle tourne désormais à plein régime. Plus de 30.000 bracelets sont fabriqués chaque jour sur le site.

Le cap du million de ventes a été franchi, la marque "Les Georgettes" représente aujourd'hui 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise. "C'est un produit qui a permis à l'entreprise de reprendre la première place sur le marché du bijou fantaisie de qualité", se réjouit Éric Lefranc, président de la société Altesse.

Pour Pascal, qui travaille sur la ligne de fabrication des "Georgettes", le succès de la marque est une vraie bouffée d'oxygène. "C'est une belle renaissance, on est plus serein pour l'avenir. C'est un soulagement, pourvu que ça dure". L'entreprise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et s'apprête à lancer une gamme de boucles d'oreilles et une collection homme. Autre ambition du groupe : étendre son succès aux marchés européen, américain et asiatique.