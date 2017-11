publié le 16/11/2017 à 09:57

L'heure est grave. L'Union internationale pour la conservation de la nature a mis à jour la Liste rouge des espèces menacées. Et huit ans après le premier état des lieux, force est de constater que la situation se détériore dangereusement. Ainsi, 33 % des espèces terrestres et 32 % des espèces marines apparaissent menacées ou quasi menacées, contre respectivement 23 % et 25 % en 2009.



Parmi les espèces les plus menacées le vison d'Europe. "Il ne resterait plus que 250 individus en France", se désole Allain Bougrain Dubourg, qui évoque également les cas non moins enviables du putois et du lapin de Garenne. Idem pour la chauve-souris, qui subit notamment le joug des pesticides dans l'agriculture contemporaine et qui affecte les proies des insectivores.

De façon générale, c'est l'"artificialisation" qui constitue la plus grande menace. "Il s'agit de la perte des milieux naturels ou agricoles [au profit] du béton de l'asphalte", explique le journaliste, selon qui 70.000 hectares agricoles disparaissent chaque année, soit l'équivalent d'un département tous les sept ans. Tout aussi inquiétant, les 68.000 tonnes de pesticides vendues en 2016. Or "tout cela affecte les animaux".



Quant aux mammifères marins, ils sont victimes de la surpêche, du trafic maritime, mais aussi de la pollution sonore. "Le cachalot est désormais classé vulnérable", s'alarme Allain Bougrain Dubourg, pour qui le vivant et la biodiversité sont le "parent pauvre" des causes environnementales.