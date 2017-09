publié le 01/09/2017 à 06:22

Les cigarettes ont-elles fait leur retour définitif dans les cours des lycées ? Après les attentats du 13 novembre, les ministères de l'Éducation et de l'Intérieur avaient accordé, via des circulaires, une tolérance provisoire au sujet de la cigarette au nom de la sécurité des élèves, afin d'éviter que les attroupements de lycéens à l'extérieur des établissements et ne deviennent ainsi de possibles cibles pour des terroristes.



Fumer a donc exceptionnellement été autorisé dans les lycées. Mais cette autorisation était très encadrée : il est uniquement possible de fumer dans une partie du fond de la cour, loin des classes. La loi Evin interdit depuis 1991 de fumer dans les locaux à usage collectif et les transports, sauf en zone "fumeurs". Un décret de 2006 a ensuite imposé une interdiction totale dans tout lieu public, y compris les cours de récréation des lycées et collèges.

Une exception illégale ?

Fortes de ces arguments, deux associations, Droit des non-fumeurs et le Comité national contre le tabagisme, avaient porté l’affaire sur le terrain juridique, espérant faire jurisprudence et mettre fin à cette exception "illégale".

En juin 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait alors suspendu en référé la décision du proviseur d'un établissement des Hauts-de-Seine d'autoriser les lycéens à fumer dans la cour en raison de l'état d'urgence et de la menace d'attentat.

À l'époque, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, avait promis de faire appliquer cette décision, rappelant que l'autorisation de fumer n'était qu'une "mesure exceptionnelle de sécurité pour les élèves". Mais aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale envisage de laisser le choix aux chefs d'établissements : autoriser la cigarette dans l'enceinte des lycées ou contraindre les élèves de fumer à l'extérieur.

Protéger les élèves d'éventuelles attaques

Depuis les attentats du 13 novembre, Christel Boury, proviseure à Paris, préfère laisser fumer ses élèves dans un coin de la cour plutôt qu'à l'extérieur devant le lycée. Un système mis en place contre l'avis de son rectorat. Le ministère de l'Éducation nationale lui laissera désormais le choix. "On restera toujours seuls responsables de la décision qu'on prend mais c'est vrai que ça va juste me donner au moins le sentiment que le ministère entend un principe de réalité. Comment protéger plusieurs centaines d'élèves parfois sur le trottoir d'éventuelles attaques ?", s'interroge la proviseure.

Un enjeu sanitaire trop important

Pas question de laisser à nouveau entrer la cigarette dans l'enceinte des établissements scolaires même pour des raisons de sécurité. L'enjeu sanitaire est trop important pour Stéphane Loquet, directeur de l’association du Droit des non-fumeurs. "Il s'agit d'une renormalisation de l'acte de fumer dans le pire lieu où c'est interdit puisqu'on choisit le lieu de la jeunesse, qui est la cible prioritaire d'une industrie qui est une industrie de mort". L’association continuera donc à attaquer en justice toute décision des proviseurs qui autorisent les lycéens à fumer à l'intérieur de leur établissement scolaire.