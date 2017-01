22 personnes ont été distinguées ce 1er janvier 2017 : toutes ont agi pour stopper la course du camion fou à Nice le 14 juillet.

> Légion d'honneur : qui sont les promus du 1er janvier Crédit Image : SIPA / FRANCK LODI Crédit Média : Adeline Courson

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

14 juillet 2016. La France était une nouvelle fois visé par les terroristes de l'État islamique. Après Paris, Saint-Denis ou encore Montrouge... Daesh frappait la ville de Nice lors du traditionnel feu d'artifice. Bientôt six mois après la tragédie, la Légion d'honneur récompense aujourd'hui des héros anonymes de la promenade des Anglais.



22 personnes, policiers, médecins et civils, ont été retenus pour cette promotion du 1er janvier publiée au Journal officiel. C'est le cas de Magalie. À 34 ans, cette gardienne de la paix était sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet quand le camion s'est avancé, à pleine vitesse, sur la foule. Magalie s'est alors élancé en sprintant derrière le véhicule pour tirer et stopper le terroriste. Comme Magalie, quatre autres héros, un gardien de la paix, un pompier, deux civils, sont promus au grade de Chevalier de la Légion d'honneur pour avoir stoppé la course folle du poids lourd au péril de leur vie.



17 autres personnes sont distinguées. Décorées de l'ordre national du mérite pour avoir porté secours aux nombreuses victimes. Une promotion spéciale pour ces héros victimes du terrorisme, qui n'est pas sans rappeler celle du 1er janvier 2016. Elle avait distingué vingt victimes des attentats de janvier 2015.