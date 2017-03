Un actif sur trois estime avoir été discriminé au travail

publié le 24/03/2017 à 00:00

Le rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la discrimination au travail a été publié et les chiffres sont frappants : un salarié sur trois dit avoir été victime de discrimination au travail. Une personne sur cinq explique que cette discrimination s'est faite durant la recherche de l'emploi tandis que 29% disent l'avoir vécue au sein de leur entreprise.



L'âge et le sexe sont les premières sources de discrimination. Vient ensuite l'origine ou la couleur de peau, le handicap ou l'état de santé et enfin les convictions religieuses. Chez les femmes, les discriminations liées au sexe sont quatre fois plus élevées que chez les hommes (24% versus 5,5%), et celles liées à l'âge sont également plus fortes (17% versus 14%). Mais c'est moins l'âge que la présence d'un enfant de moins de six ans au sein du foyer qui constitue un facteur de discrimination.