La salle des fêtes de l'Élysée, "une ruche et un théâtre"

publié le 17/07/2017 à 06:45

Ici, tout est prestigieux : la hauteur du plafond, les lustres, les tapisseries, l'épaisseur de la moquette, mais aussi la liste des chefs d'État étrangers, des rois et des reines qui ont été honorés. Des personnalités récompensées. Depuis 128 ans, c'est ici que tout se passe. "On est vraiment au cœur de l'Histoire de France", confie notre guide Patrice Duhamel, qui arpente et fréquente le Palais depuis plus de quarante ans.



"Tous les téléspectateurs du monde ont vu une fois cette salle des fêtes, où il y a eu vraiment des événements historiques", poursuit-il. Le dernier en date : l'investiture d’Emmanuel Macron, comme tous ces prédécesseurs. Des présidents qui ont tous donné leur conférence de presse dans cette solennelle et immense salle fêtes.

La salle des fêtes, c'est aussi cinquante réceptions par mois : le Noël des enfants, des champions olympiques honorés, un dîner d'État ou des cocktails prestigieux. Le tout sous la direction de l'intendant de l'Élysée. "Cela ne s'arrête jamais, c'est 24 heures/24 et 365 jours/an, c'est une ruche, c'est un théâtre, c'est la vitrine de la France", confie Patrice Duhamel, auteur de L'Élysée, histoire secrets et mystères (Plon).



Jusqu'en 1975, des grands artistes sont venus y jouer des scènes d'auteurs classiques. Comme la pièce Oscar avec Louis de Funès, le 1er mars 1972 pour le couple Pompidou. Avant lui, le Général de Gaulle se faisait projeter des films le dimanche après-midi. Il n'aimait pas l'Élysée, mais les Français aiment ce Palais qui fêtera ses 300 ans dans trois ans.



Vous pourrez visiter l'Élysée, après quelques heures de patience et d'attente, lors des prochaines Journées européennes du patrimoine.