publié le 15/07/2017 à 13:52

"La France était debout, hier", c'est ce qu'a affirmé ce samedi matin le maire de Nice, sur RTL. Christian Estrosi se félicite de l'émouvante cérémonie d'hommage rendue hier, un an après l'attentat qui a fait 86 morts sur la Promenade des Anglais. On se souvient de la polémique qui avait immédiatement surgit au lendemain de l'attentat de Nice l'été dernier. Un an après, une journée d'hommages était organisée en la mémoire des 86 personnes fauchées par un camion sur la Promenade des Anglais. Une journée de commémorations unanimement saluée.



Des ballons blancs ont été lâchés dans le ciel et ont scintillé pendant plusieurs minutes, dans la nuit. Non loin de la Promenade des Anglais, le chanteur de 45 ans participait, vendredi soir, au concert hommage organisé au miroir d’eau du Paillon. Après une minute de silence, Calogero a lancé la chanson "Feux d’artifice", choisie par les familles des victimes. "Nous sommes comme les feux d’artifices. Vu qu’on est là pour pas longtemps, faisons en sorte, tant qu’on existe, de briller dans les yeux des gens", entonne-t-il. Submergé par l'émotion, le chanteur s’est tu au terme de la chanson, la tête entre les mains. Le public s’est levé et l’a longuement applaudi.

À écouter également dans ce journal :

- Des centaines de kilomètres d'embouteillages depuis ce samedi matin sur la route des vacances. C'était annoncé avec un samedi classé rouge dans le sud-est et orange dans le reste du pays. C'est un des week-ends les plus chargés sur les routes, mais aussi dans les gares. La SNCF prévoit des pics de fréquentation et attend 1 million 600 000 voyageurs jusqu'à dimanche soir.

- L'Olympia sous la menace d'attaques violentes. Les responsables de la salle de spectacle parisienne affirment recevoir des tracts, des mails ou des appels téléphoniques dans lesquels il est question d'une action ce soir lors du concert du chanteur congolais Héritier Watanabe. Les auteurs promettre de commettre "un nouveau Bataclan". La direction de l'Olympia demande l'annulation du concert et s'étonne du silence de la préfecture de police de Paris.



- Le feu est circonscrit dans les Pyrénées-Orientales mais les pompiers luttent toujours pour éteindre complètement le premier gros incendie de l'été.



- Une nouvelle purge en Turquie. Un an exactement après la tentative de coup d'état, plus de 7.000 officiers de police, soldats et membres de ministères ont été limogé selon un nouveau décret qui a été publié vendredi.



- Les cendres du dissident chinois Liu Xiaobo ont été dispercés en mer ce samedi. C'est ce que fait savoir la famille du prix nobel de la paix 2010, qui est mort avant-hier des suites d'un cancer du foie.



- Cela fait déjà dix ans. Les Velib', vélos en libre-service à Paris, fêtent leur dixième anniversaire cet été. Ils seront remplacés par d'autres bicyclettes, au mois de janvier prochain. La start-up Smoove remplacera le groupe JC Decault. Ces vélos ont littéralement changé la vie des Parisiens.



- Les abandons d'animaux toujours aussi nombreux en cette période estivale. Certains refuges sont déjà saturés, alors que l'on a peut-être jamais autant parlé du bien-être animal.



- La 14ème étape du Tour de France. Ce samedi, elle prend la route du Massif-Central et relie Blagnac à Rodez. 181 kilomètres qui vont mener les coureurs de Blagnac à Rodez, où l'arrivée se situe en haut d'une cote : 500 mètres avec une pente à 9% de moyenne.



- Une page de l'histoire du tennis va peut-être s'écrire cet après-midi. L'Américaine Venus Williams, 37 ans, va disputer la finale de Wimbledon contre l'Espagnole Garbine Muguruza.