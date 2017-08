Le journal de 8h : le Sud-Est de la France en état d'alerte

publié le 02/08/2017 à 08:40

Une chaleur accablante et des départs de feu qui se multiplient. Le Sud-Est du pays est en état d'alerte depuis plusieurs jours. Plusieurs départs de feu ont pu être fixés hier après midi dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. La semaine dernière, les incendies ont ravagé plus de 7.000 hectares de végétations en quatre jours. La vigilance est constante chez les pompiers.



Dans le même temps, douze départements ont été placés en vigilance orange "canicule" par Météo France : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l'Isère, le Rhône, le Var et le Vaucluse. La vigilance devrait prendre fin jeudi en fin de journée.

À écouter également dans ce journal

- La situation est revenue à la normale en gare Montparnasse, après trois jours de perturbation causée par une panne.

- L'allocation de rentrée scolaire sera versée à près de 3 millions de familles dès le 17 août prochain.



- Le 115 est saturé cet été. À peine plus d'un appel sur trois a pu déboucher sur une solution d'hébergement pour les sans-abris en juin-juillet, faute de capacité d'accueil suffisante. La situation est particulièrement alarmante dans les Bouches du Rhône, en Gironde et à Paris. Le gouvernement promet un grand plan logement pour renforcer les capacités d'hébergement.



- L'Assemblée nationale a donné hier un dernier feu vert au projet de loi autorisant la réforme du droit de travail par ordonnances.



- Alors que sa candidature au Conseil constitutionnel doit être examinée aujourd'hui par la Commission des Lois, le sénateur Modem Michel Mercier est épinglé par le Canard enchaîné au sujet des emplois familiaux. Le journal assure qu'il a employé sa fille de 2012 à 2014, rémunérée 2.000 euros par mois, alors que celle-ci habitait à Londres pour un travail basé à Paris