publié le 02/08/2017 à 08:26

Le trafic des trains était revenu à la normale mercredi matin au départ et à l'arrivée de la gare Paris-Montparnasse, comme prévu après trois jours de pagaille, a annoncé la SNCF. Son président, Guillaume Pépy, était l'invité de RTL mercredi 2 août. Après quatre jours de dysfonctionnements en gare de Montparnasse à Paris, il a reconnu des erreurs de communication.



Le PDG du groupe a d'abord tenu à s'adresser aux voyageurs impactés par la panne. "Je sais qu'ils ont vécu des moments difficiles et je le regrette". Guillaume Pepy a cependant assuré que la gare fonctionnait "normalement" ce mercredi 2 août. "Tous les trains de ce matin sont partis ou arrivés à l'heure", a-t-il ajouté.

Sur l'incident qui a paralysé une grande partie du trafic pendant trois jours, Guillaume Pepy a rappelé que la panné concernait un "énorme poste d'aiguillage", comportant 6.900 relais ou équipements. Pour résoudre le problème, il a ainsi fallu "vérifier chacun d'entre eux", ce qui a pris du temps. Le président de la SNCF a d'ailleurs tenu à saluer le travail de ses équipes, qui se sont relayées durant trois nuits d'affilée.

On était dans le noir complet Guillaume Pepy Partager la citation





Guillaume Pepy est ensuite revenu sur ce qui est souvent reproché à la SNCF : le manque de communication, notamment en cas de perturbation du trafic. "C'est vrai pour dimanche et lundi matin, je le reconnais mais il faut essayer de comprendre. Plus de poste d'aiguillage cela veut dire plus de signaux. On était dans le noir complet, on a été débordé", admet-t-il.



Pour autant, il n'a pas songé à démissionner. "Ce n'est vraiment pas mon état d'esprit, il faut agir", a expliqué celui qui a tenu à faire part d'une "petite fierté". Celle d'avoir "réussi à acheminer 9 clients sur 10" dimanche 30 juillet, "avec beaucoup de retard" néanmoins. Et pour indemniser ses voyageurs, la SNCF a pris "deux mesures exceptionnelles", annonce Guillaume Pepy.

Deux mois pour se faire rembourser

"Si vous avez subi un retard de 4 heures, on vous rembourse l'intégralité du voyage, si c'est 3 heures, on vous rembourse 75% du trajet. Enfin si vous avez engagé des frais vous-même parce que vous étiez dans l'impossibilité de voyager, vous avez deux mois pour vous faire rembourser", explique-t-il. En revanche, impossible de déterminer le montant total de ces indemnisations, qui ne sera connu que dans deux mois, quand les clients impactés auront réclamé leur dû.



D'autre part, conformément à ce qu'avait demandé le gouvernement, SNCF Réseau publiera "jeudi ou vendredi un rapport sur l'incident et des recommandations", a annoncé le président du groupe.